Innospec Aktie
WKN DE: A0H1E7 / ISIN: US45768S1050
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Innospec informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Innospec stellt am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,800 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 460,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 466,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,85 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
