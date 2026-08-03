Innospec Aktie
WKN DE: A0H1E7 / ISIN: US45768S1050
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Innospec legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Innospec präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Innospec noch 0,940 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 457,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 439,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,81 USD je Aktie, gegenüber 4,67 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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