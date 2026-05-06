Ausblick: Innospec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Innospec präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Innospec für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 432,1 Millionen USD gegenüber 440,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,96 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,67 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,87 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,78 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at