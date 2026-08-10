Innova Captab Aktie
WKN DE: A40BM0 / ISIN: INE0DUT01020
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Innova Captab verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Innova Captab wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Innova Captab 5,42 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Innova Captab in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,52 Milliarden INR im Vergleich zu 3,52 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 33,20 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 24,63 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 19,82 Milliarden INR, gegenüber 16,05 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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07:01
|Ausblick: Innova Captab verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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