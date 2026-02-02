InnovAge Aktie
Ausblick: InnovAge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
InnovAge wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,041 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte InnovAge ein EPS von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 228,4 Millionen USD gegenüber 209,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 930,4 Millionen USD, gegenüber 853,7 Millionen USD im Vorjahr.
