WKN DE: A2QP90 / ISIN: US45784A1043

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: InnovAge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

InnovAge wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,041 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte InnovAge ein EPS von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 228,4 Millionen USD gegenüber 209,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 930,4 Millionen USD, gegenüber 853,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

