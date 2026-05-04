InnovAge Aktie
WKN DE: A2QP90 / ISIN: US45784A1043
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: InnovAge zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
InnovAge wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte InnovAge -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 234,3 Millionen USD gegenüber 218,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 944,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 853,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InnovAge Holding Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: InnovAge zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: InnovAge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu InnovAge Holding Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|InnovAge Holding Corp Registered Shs
|8,32
|2,09%