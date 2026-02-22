Innovative Industrial Properties Aktie
Ausblick: Innovative Industrial Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Innovative Industrial Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 65,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innovative Industrial Properties einen Umsatz von 76,7 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,95 USD je Aktie, gegenüber 5,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 264,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 308,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
