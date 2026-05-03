Innovative Industrial Properties Aktie

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WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Innovative Industrial Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Innovative Industrial Properties lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Innovative Industrial Properties ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Innovative Industrial Properties nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 65,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,7 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 265,4 Millionen USD, gegenüber 266,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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