Innovative Industrial Properties Aktie

Innovative Industrial Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Innovative Industrial Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovative Industrial Properties gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innovative Industrial Properties einen Umsatz von 62,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,93 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 266,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innovative Industrial Properties

mehr Nachrichten