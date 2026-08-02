Ausblick: Innovative Industrial Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovative Industrial Properties gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innovative Industrial Properties einen Umsatz von 62,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,93 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 266,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at