Innovative Industrial Properties Aktie
WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Innovative Industrial Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Innovative Industrial Properties gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innovative Industrial Properties einen Umsatz von 62,9 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,93 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 266,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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