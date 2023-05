Ausblick: Innovative Solutions and Support gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovative Solutions and Support wird sich am 08.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD. Das entspräche einer Verringerung von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,73 Prozent auf 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innovative Solutions and Support noch 6,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 28,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at