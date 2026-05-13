Ausblick: Innovative Solutions and Support legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innovative Solutions and Support wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,788 USD aus. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 89,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 84,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at