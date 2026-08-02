Innovex International Aktie

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WKN DE: A40MSN / ISIN: US4576511079

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Innovex International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Innovex International wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Innovex International nach den Prognosen von 5 Analysten 241,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 224,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD, gegenüber 978,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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