Ausblick: Innovex International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innovex International stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,289 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Innovex International 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent auf 235,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 931,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 660,8 Millionen USD generiert worden waren.

