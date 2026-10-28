Ausblick: Innovex International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innovex International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,391 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 31,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,68 Prozent auf 265,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,59 USD im Vergleich zu 1,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD, gegenüber 978,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at