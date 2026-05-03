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WKN DE: A40MSN / ISIN: US4576511079

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Innovex International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Innovex International präsentiert in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,244 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Innovex International 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 227,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 999,5 Millionen USD, gegenüber 978,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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