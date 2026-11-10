Ausblick: Innoviz Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innoviz Technologies präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,067 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Innoviz Technologies noch -0,080 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,300 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,340 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net