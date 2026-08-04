Ausblick: Innoviz Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Innoviz Technologies wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,077 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 67,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Innoviz Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,310 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,340 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 55,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at