Ausblick: Innoviz Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Innoviz Technologies wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,077 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 148,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 57,6 Millionen USD, gegenüber 24,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at