Innoviz Technologies Aktie
WKN DE: A3CUQW / ISIN: IL0011745804
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Innoviz Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Innoviz Technologies lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Innoviz Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,085 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Innoviz Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 13,5 Millionen USD im Vergleich zu 17,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,285 USD je Aktie, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 70,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 55,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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