Ausblick: Innoviz Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innoviz Technologies lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 165,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,0 Millionen USD aus.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 55,4 Millionen USD, gegenüber 24,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at