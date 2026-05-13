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WKN DE: A40CFU / ISIN: US45784M1080

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Innventure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innventure äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,360 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Innventure im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 645,45 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,167 USD aus. Im Vorjahr waren -5,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 39,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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