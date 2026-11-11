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WKN DE: A40CFU / ISIN: US45784M1080

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Innventure präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innventure lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,257 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 67,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,037 USD, gegenüber -5,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 4,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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