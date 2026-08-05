Ausblick: Inogen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inogen wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,153 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inogen in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 95,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 92,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,783 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 369,1 Millionen USD, gegenüber 348,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at