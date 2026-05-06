Inogen Aktie
WKN DE: A1XB32 / ISIN: US45780L1044
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Inogen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Inogen lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Inogen für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,283 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,09 Prozent auf 82,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,781 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 369,4 Millionen USD, gegenüber 348,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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