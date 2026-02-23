Ausblick: Inogen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inogen gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,357 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,93 Prozent erhöht. Damals waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 85,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 80,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,950 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,520 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 352,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 335,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

