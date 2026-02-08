Inotiv Aktie

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Inotiv verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inotiv äußert sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,638 USD. Das entspräche einem Gewinn von 37,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,020 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent auf 120,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,999 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 535,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 513,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

