Ausblick: INOX India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

INOX India veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,24 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte INOX India ein EPS von 6,73 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll INOX India mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 35,26 INR, gegenüber 28,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18,71 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,78 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at