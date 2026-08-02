INOX India Aktie
WKN DE: A3EKQU / ISIN: INE616N01034
|
02.08.2026 07:01:06
Ausblick: INOX India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
INOX India veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,24 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte INOX India ein EPS von 6,73 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll INOX India mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,78 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 35,26 INR, gegenüber 28,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18,71 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,78 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INOX India Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: INOX India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu INOX India Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|INOX India Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 909,25
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.