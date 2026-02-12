Ausblick: Inox Wind vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Inox Wind wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Inox Wind für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 INR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 69,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,11 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Inox Wind für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,42 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,90 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,71 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,06 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 35,57 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at