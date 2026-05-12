Inpex Holdings Aktie

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WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Inpex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inpex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Inpex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,40 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 105,46 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 649,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 536,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 375,90 JPY, gegenüber 330,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2.286,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.011,35 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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