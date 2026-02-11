Ausblick: Inpex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inpex gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Inpex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 92,10 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 113,40 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Inpex nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 489,33 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 328,00 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 345,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2.006,92 Milliarden JPY, gegenüber 2.265,84 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at