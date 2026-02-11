Inpex Holdings Aktie

Inpex Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Inpex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inpex gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Inpex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 92,10 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 113,40 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Inpex nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 489,33 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 328,00 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 345,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2.006,92 Milliarden JPY, gegenüber 2.265,84 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inpex Holdings Inc.

mehr Nachrichten