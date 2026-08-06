Inpex Holdings Aktie
WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Inpex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Inpex wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 127,00 JPY gegenüber 81,19 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inpex in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 765,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 511,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 404,68 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 330,82 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.352,48 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.011,35 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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