Inseego Aktie
WKN DE: A3EKZ2 / ISIN: US45782B3024
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Inseego mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Inseego wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,333 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,99 Prozent auf 31,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,727 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 154,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 166,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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