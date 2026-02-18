Ausblick: Inseego vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Inseego wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Inseego für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 46,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,383 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 164,7 Millionen USD, gegenüber 191,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at