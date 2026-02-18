Inseego Aktie
WKN DE: A3EKZ2 / ISIN: US45782B3024
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Inseego vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Inseego wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass Inseego für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 46,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,383 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 164,7 Millionen USD, gegenüber 191,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inseego Corp Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Inseego vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Inseego legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Inseego öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Inseego öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Inseego Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Inseego Corp Registered Shs
|8,75
|4,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.