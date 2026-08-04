Inseego Aktie

Inseego für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EKZ2 / ISIN: US45782B3024

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Inseego veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Inseego wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,118 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inseego in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,9 Millionen USD im Vergleich zu 40,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 188,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 166,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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