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WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Insight Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Insight Enterprises lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Insight Enterprises die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,37 USD. Dies würde einem Zuwachs von 977,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Insight Enterprises 0,220 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,66 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,39 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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