Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Insight Enterprises präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent auf 2,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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