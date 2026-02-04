Ausblick: Insight Enterprises stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Insight Enterprises wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,08 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,73 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,55 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 8,70 Milliarden USD.

