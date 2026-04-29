Ausblick: Insperity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Insperity wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Insperity noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Insperity in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,98 Milliarden USD, gegenüber 6,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at