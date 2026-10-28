Insperity Aktie
WKN DE: A1H74T / ISIN: US45778Q1076
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Insperity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Insperity wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Insperity im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,91 Milliarden USD, gegenüber 6,81 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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