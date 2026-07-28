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Insperity Aktie

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WKN DE: A1H74T / ISIN: US45778Q1076

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Insperity legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Insperity wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Insperity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,81 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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