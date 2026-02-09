Ausblick: Insperity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Insperity öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,466 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 111,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,68 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 6,82 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at