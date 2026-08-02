Ausblick: Inspire Medical Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inspire Medical Systems lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,236 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Inspire Medical Systems 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 194,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Inspire Medical Systems 217,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,903 USD im Vergleich zu 4,89 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 843,4 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at