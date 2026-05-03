Inspire Medical Systems Aktie

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WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Inspire Medical Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inspire Medical Systems gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Inspire Medical Systems im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,275 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 200,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 4,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 961,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 912,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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