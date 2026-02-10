Ausblick: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Inspire Medical Systems wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Inspire Medical Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,677 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,15 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,69 Prozent auf 265,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Inspire Medical Systems noch 239,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 908,2 Millionen USD, gegenüber 802,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

