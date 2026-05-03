InspireMD Aktie

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WKN DE: A3CMP3 / ISIN: US45779A8466

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: InspireMD informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

InspireMD äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 76,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei InspireMD für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,7 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,727 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,0 Millionen USD waren.

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