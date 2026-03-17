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WKN DE: A3CMP3 / ISIN: US45779A8466

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: InspireMD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

InspireMD wird am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,193 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,58 Prozent verringert. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll InspireMD in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,833 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 8,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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