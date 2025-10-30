Instabank ASA Registered Shs Aktie
Ausblick: Instabank ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Instabank ASA Registered präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,075 NOK gegenüber 0,070 NOK im Vorjahresquartal.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 157,4 Millionen NOK gegenüber 205,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,48 Prozent.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,261 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 601,6 Millionen NOK, gegenüber 793,1 Millionen NOK im Vorjahr.
