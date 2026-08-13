Instabank ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QBRA / ISIN: NO0010762792

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Instabank ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

Instabank ASA Registered veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,074 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,060 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 195,9 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 222,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,336 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,300 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 822,6 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 922,2 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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