Ausblick: Instabank ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Instabank ASA Registered wird am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,074 NOK je Aktie gegenüber 0,060 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Instabank ASA Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 191,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Instabank ASA Registered 207,4 Millionen NOK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,375 NOK aus. Im Vorjahr waren 0,300 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 854,3 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 922,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at