Instabank ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QBRA / ISIN: NO0010762792

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Instabank ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Instabank ASA Registered veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,093 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Instabank ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,02 Prozent auf 222,2 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Instabank ASA Registered noch 236,4 Millionen NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,351 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 845,3 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 922,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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